Шахтерский гамбит ОРДиЛО или почему Донбасс будет платить за свою инфантильность многолетним гетто

В Луганской области за последние два месяца с шахт «национализированного» террористами экс-ТОВ ДТЭК «Свердловантрацит», которое теперь входит в группу южноосетинского ЗАО «Внешторсервис» уволилось более 1500 людей. Об этом пишет Олена Степова на сайте ИС.

До войны зарплаты на флагмане угольной отрасли Донбасса были от 10 000 до 50 000 гривен. Теперь от 5 000 до 15 000 рублей.

До войны шахтеры ездили по бесплатным путевкам (члены семьи 50%) в санатории Крыма и Закарпатья. Сейчас — Дон РФ, Седово (оккупированное бандитами «днр») или российское побережье Азова, ну, или местные водохранилища, которое сейчас модно называть «Крым».

До войны у шахтеров-пенсионеров, вышедших на пенсию в любое время существования УССР или Украины, было законных 6 тонн бесплатного бытового угля для отопления своих домов. С бесплатной доставкой! Сейчас 2, 5 тонны, доставка от 500 рублей. Привезут ли его до зимы, неизвестно. Шахтеры многих шахт ОРДиЛО ждут свой уголь с сентября 2014 года.

Правда, в ОРДиЛо оставили украинские законы — Закон «О повышении престижности шахтерского труда» и «Горный закон», но вот они теперь не работают. Льготный стаж работы в ЗАО «Внешторсервис», которое подсуетили оккупанты вечно со всем согласным шахтерам, не засчитывается в стаж ни в Украине, ни в ОРДиЛО. Весь прикол в том, что «внешний управитель» ЗАО «Внешторгсервис» не имеет сертификации рабочих мест, и вообще, это не угледобывающая, а торговая компания, то есть, работа в ней не дает право ни на бытовой уголь, ни на шахтный стаж, ни на регресс, ни на шахтную пенсию.

Шахтеров на шахтах и не держат. Добыча снижена. Уголь хоть и уходит в РФ, но вот деньги за него не приходят. В шахте нет ни средств защиты, ни крепи, ни запчастей. Высокий травматизм. Но выплат и пособий за травму в шахте тоже нет.

На все жалобы у «внешнего управителя», представителей террористов ответ один — не нравится, идите воюйте.

Все шахты заклеены объявлениями с набором на контракт в «народную милицию лнр». Обещают от 15 000 рублей за убийства, грабежи и мародерства. Знаете, все еще идут. Единицы, но идут. Верят, что вот-вот «на Киев», «на Берлин», а там же бутики, «МЕТРО», «Эпицентр», «АТБ» и другие прелести и преференции для «защитников». Есть те, кто идет воевать из-за ненависти, есть те, кто идет воевать из-за голода, а есть просто те, кому уже нечего терять. Дома скандалы, истерики супруги «сосед принес, убил, отжал, а ты нет» или руки уже замараны в крови, душа требует продолжения банкета. «Народная милиция лнр», то есть, террористические батальоны, укомплектованы на 15% местными террористами, остальное — русня-мокши-буряты-осетины-адыгейцы-чечены-кабардины-приднестровцы-осетины-казахи. Возраст «опочления» заметно помолодел. В 2014 году на фронт шли более зрелые, сейчас в сводках погибших мужчины 1985–2001 года.

Шахтеры, в основной массе, воевать не хотят. Ропщут. Ждут, когда их освободит Украина. Ну, самые смелые едут в Павлоград, на шахты ТОВ ДТЭК.

Была массовая попытка устроится в ТОВ ДТЭК в РФ, там, как я уже писала, у Ахметова угольное предприятие, но их туда не берут. Весь прикол в том, что там только обогатительная фабрика, а добычи нет, поэтому и шахтеры там не нужны.

Интересное наблюдение: те, кто в марте орал «россия, свобода, дамбасс не поставить на колени, построим республику, на Киев, на Берлин», клял Украину, и приветствовал «освободительные войска РФ» сейчас поджав хвост, мечется в поисках лучшей жизни вне «республики».

Сначала шахтеры рванули в российское Гуково, но оказалось, что там им готовы платить 50% от ставки местных, да и нет же добычных участков. Кроме того, отношение местных к «донбасситам» весьма специфическое. Гуковчане винят «донбасситов» в ухудшении своего социального положения. Кроме того, чтобы стать гастарбайтером в РФ, нужно получить сертификат о знании русского языка. Стоит такое удовольствие от 3500 до 5500 рублей.

Получив по носу в России, шахтеры ОРДиЛО рванули в Павлоград и другие отделения ТОВ ДТЭК, не боясь укропов, за которыми многие из них гонялись с 2014 года.

Сейчас шахты ТОВ ДТЭК в мирной части Украины из-за притока «понаехавших» все больше похожи на то самое ОРДиЛО. Берут туда всех, даже тех, кто в базе «Миротворца». Выехавшим с проукраинской позицией там уже не комфортно видеть рядом тех, кто орал «мочить укропов», в Украине, это, знаете ли, перебор.

А для шахтеров ОРДиЛО введено новое «поощрение» от «республиканской власти». Теперь, чтобы устроиться на шахту, нужно оплатить не только профосмотр, дать взятку бригадиру, начальнику участка и врачам, чтобы признали годным, но и пройти тестирование на знание профессии. Ранее было достаточно курсов МУПК или корочки местной бурсы.

«Совет министров лынырии» принял постановление, согласно которому работников при приёме на подземные работы будут проверять на соответствие квалификационным требованиям. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра «совета министров лынырии» Наталья Хоршева.

Согласно постановлению, после проведения медицинского обследования работника работодатель должен в течение двух дней известить нанимаемого сотрудника о месте и времени проверки его знаний. Оценкой уровня квалификации нанимаемых сотрудников будет заниматься комиссия. Проверка теоретических знаний будет проводиться в форме экзамена или компьютерного тестирования, а практические знания необходимо будет показать на специально оборудованных площадках под присмотром квалифицированных сотрудников. То есть шахтеров ждет еще одна коррупционная рубка: плати, или не получи работы.

Помимо этого «улучшения», есть и другое постановление «совета министров лынырии от 12 апреля 2016 года устанавливающее платное прохождении медосмотра при устройстве на работу. Такого никогда не было при Украине, -пишут в соцсетях шахтеры, соискатели на работу. — Мы, чтобы попасть в шахту, сразу должны заплатить больше 20 000 рублей. Когда такое было??? Человек устраивается на работу, потому что ему деньги нужны, а тут ещё и деньги требуют!!! Врачи и так сидят на госбюджете, на каком основании люди должны платить деньги??? -возмущаются «донбасситы». И привычно добавляют в конце-не за это воевали!

Последнее рабочее собрание на шахтах закончилось громким ударом кулака по столу — не нравится, на фронт, там места и оружия всем хватит!

То есть бастовать, это сразу получить статью за «госизмену». Вот так-то! А как же «свободная республика, Донбасс не поставить на колени», «Шахтеры-это сила»?

Но, шахтеры, особенно те, кто считает себя «мало-ново-мыше-недо-россом» или «донбасситом» предпочитают об этом не говорить и вряд ли ответят на эти неудобные вопросы.

Удивительно, но не хотят шахтеры, утратившие после оккупации все свои свободы и социальные гарантии ни признавать свои ошибки (поддержку русского мира и свою инфантильность), ни воевать за «русский мир», ни воевать за освобождение Донбасса. Да, многие ждут освобождения оккупированной Россией части луганской и Донецкой области, но без их участия. Да, многие разочаровались в «республиках» и «русском мире», но все же хотят вернуться в Украину при условии всеобщей амнистии и наличии у Донбасса нового превосходства над Украиной-особого статуса.

Да, мы хотим в Украину без нациков и укропов,- сейчас таких надписей много в соцсетях.

Да, мы ошиблись, но нельзя нас за это наказывать,- возмущаются соцсети ОРДиЛО, -мы же хотели. как лучше, думали, будем богаче.

Возмущаются, требуют, но не выходят против оккупанта для защиты своих прав. Тихо ропщут. Тихо бегут из созданного ими же гетто. Тихо говорят о том, что говорили в марте 2014 года-от нас ничего не зависит, как решат, так и будет, лишь бы деньги платили! Да, все же Донбасс не поставить на колени. Никогда! Он всегда будет безвольно висеть или болтаться между!

На свой личный вопрос, а могло ли на Донбассе тогда все пойти не так, могли ли люди массовыми протестами остановить войну. Не надо сразу кричать-были танки! Я видела войну посекундно. В марте 2014 года, когда Донбасс поднимали митингами и десятки пьяно-ментовско-чиновничьей швали орали «мы-Россия», шахтеры промолчали. Свердловск, Ровеньки, Краснодон приграничье. Это 72 000 свердловчан, 42 000 ровенчан и 36 000 краснодонцев. Если бы в марте на митингах за «россию» десяток пьяных казаков разогнала толпа из 50% этих молчунов, войны бы не было. И если бы хотя бы 50% из проживающих на Донбассе съехались бы к границе, нагнали казачье с коми с регами, войны бы не было. Вся ставка в «гражданской войне» была сделана на картинку из поддержки местного населения. И многотысячный митинг в Донецке, избитый титушками, был многотысячным, а не миллионным. Донбасс промолчал, приграничье промолчало. А от него зависело и зависит многое. Поверьте, я там жила, я знаю это!

Теперь Донбасс будет платить за свою инфантильность многолетним гетто. Русским гетто. Униженный, растоптанный и разодранный в клочья. Но ненавидеть за это, он будет нас, Украину! Менталитет, знаете ли! Порода!

Олена Степова, для «ИС»