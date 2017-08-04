Бывший народный депутат от Партии регионов Ирина Бережная погибла в автокатастрофе. По данным LB.ua, авария произошла утром в субботу на побережье Адриатического моря между Италией и Хорватией.

Водитель, который вез Бережную с восьмилетней дочерью, скорее всего, не справился с управлением, и машина вылетела с серпантина.

Экс-депутат и водитель погибли на месте. Дочь Бережной получила незначительные травмы.

Ирина Бережная - депутат двух созывов Верховной Рады - шестого (2007-2012) и седьмого (2012-2014). Была членом фракции Партии регионов, входила в комитет Рады по вопросам правосудия.