» » Бывший народный депутат от Партии регионов Ирина Бережная погибла в автокатастрофе

Бывший народный депутат от Партии регионов Ирина Бережная погибла в автокатастрофе

Вчера, 14:58 citynews.net.ua | Напечатать

Бывший народный депутат от Партии регионов Ирина Бережная погибла в автокатастрофеБывший народный депутат от Партии регионов Ирина Бережная погибла в автокатастрофе. По данным LB.ua, авария произошла утром в субботу на побережье Адриатического моря между Италией и Хорватией.

Водитель, который вез Бережную с восьмилетней дочерью, скорее всего, не справился с управлением, и машина вылетела с серпантина.

Экс-депутат и водитель погибли на месте. Дочь Бережной получила незначительные травмы.

Ирина Бережная - депутат двух созывов Верховной Рады - шестого (2007-2012) и седьмого (2012-2014). Была членом фракции Партии регионов, входила в комитет Рады по вопросам правосудия.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 14:58

Бывший народный депутат от Партии регионов Ирина Бережная погибла в автокатастрофе

Вчера, 14:18

Украинские пограничники ищут Саакашвили в багажниках автомобиля на границе с Польшей

4-08-2017, 18:28

Прокуратура о гибели бойца на полигоне: Мина отклонилась от цели

4-08-2017, 17:40

«ЛНР»: при обстреле Первомайска ранен мужчина

4-08-2017, 17:07

В Бахмутовке собрали телевышку высотой 134 метра

4-08-2017, 16:06

Луганские силовики разоблачили схему торговли людьми

4-08-2017, 15:59

9 августа в Северодонецке пройдут учения СБУ

4-08-2017, 15:01

В Новоайдарском районе СБУ задержала боевика из оккупированного Луганска

4-08-2017, 14:50

Медведев посетит оккупированный Крым

4-08-2017, 14:06

Один военный погиб, пятеро травмированы на учениях в Киевской области

4-08-2017, 12:56

Сутки в АТО обошлись без потерь

4-08-2017, 12:43

Лисичанские шахтеры бастуют и требуют зарплату

Новости Украины:

Вчера, 14:18

Украинские пограничники ищут Саакашвили в багажниках автомобиля на границе с Польшей

4-08-2017, 18:30

Суд арестовал имущество Добкина

4-08-2017, 17:48

UNICEF начинает проект по ремонту здания бывшей школы в селе Веровка

4-08-2017, 17:22

Минобразования продлило срок подачи документов на бюджет

4-08-2017, 16:59

Прокуратура сообщила о подозрении задержанному на взятке чиновнику ГСЧС

4-08-2017, 15:48

Вадим Рабинович: нищенская декларация, подозрение в продаже оружия террористам, и "кидок Мураева" с партией – расследование СМИ

4-08-2017, 15:20

С 2015 года в Украину ввезли почти 1,5 миллиона авто с иностранной регистрацией

4-08-2017, 14:49

В Кабмине не видят предпосылок для повышения цены на газ

4-08-2017, 14:09

В оккупированном боевиками Донецке в ДТП погибли двое

4-08-2017, 12:58

На параде ко Дню Независимости покажут новые образцы техники

4-08-2017, 12:12

Суд арестовал вертолетную площадку Януковича

4-08-2017, 11:31

В параде на День Независимости примут участие военные стран НАТО

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 