Прокуратура о гибели бойца на полигоне: Мина отклонилась от цели

Гибель одного военнослужащего и ранение еще пятерых во время сегодняшних стрельб на полигоне в Девичках Киевской области произошли, по предварительной информации, в результате отклонения выпущенной мины от заданной цели. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.

Предварительно следствием установлено, что по приказу командира воинской части на полигоне "проводились тактические учения с боевой стрельбой и тренировка по управлению огнем бригадной артиллерийской группы".

"В ходе проведения учений около 11:00 военнослужащими был произведен выстрел из 120-мм миномета 2С12 Сани. Мина отклонилась от предварительно определенной цели и попала в окоп, где находились военнослужащие", - говорится в сообщении.