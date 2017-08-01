В Бахмутовке собрали телевышку высотой 134 метра

Телевышка высотой 134 метра установлена в Луганской области, вблизи линии разграничения, в селе Бахмутовка.

Об этом в Facebook написал заместитель губернатора области Юрий Клименко.

"Закончили строительство телебашни, уже 134 метра! Спасибо всем причастным к подготовительным мероприятиям и строительству! Осталось подключить оборудования и в бой", - написал Клименко.

"Сигналом украинских телеканалов и радиостанций будет охвачено подконтрольные территории вплотную к "линии разграничения". Телебашня также охватит еще и часть временно оккупированных территорий (Луганск, Алчевск)", - заявляла ранее первый заместитель Министра информационной политики Украины Эмине Джапарова.