Луганские силовики разоблачили схему торговли людьми

Правоохранители Луганщины разоблачили схему торговли людьми и перемещения их в Российскую Федерацию с целью сексуальной эксплуатации, передает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Так, в настоящее время осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту вербовки и перемещения трех человек (один из которых является несовершеннолетним), совершенное с целью сексуальной эксплуатации, с использованием уязвимого состояния лица.

Установлено, что жительница Луганской области вербовала на территории области лиц женского пола с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации в Российской Федерации.

Накануне, при осуществлении попытки переправки вышеуказанных лиц в Российскую Федерацию, злоумышленница задержана сотрудниками Управления по борьбе с торговлей людьми Главного управления Национальной полиции Украины в Луганской области.

Сейчас решается вопрос о сообщении лицу о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 УК Украины, и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Справка: санкция ч. 2 ст. 149 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.