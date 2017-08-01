Медведев посетит оккупированный Крым

Премьер-министр России Дмитрий Медведев намерен в пятницу, 4 августа, приехать в Феодосию, где проведет совещание о состоянии и перспективах развития промышленности в оккупированном Крыму. Об этом сообщает ряд российских СМИ.

Мероприятие планируют провести на площадке судостроительного завода «Море» в Феодосии, сообщает Крым.Реалии.

Как отмечается, в совещании намерены принять участие российские вице-премьеры Аркадий Дворкович и Дмитрий Рогозин, полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов, назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов, врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, представители министерств и ведомств, руководители профильных предприятий.