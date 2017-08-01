Сутки в АТО обошлись без потерь

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, 3 августа 2017 года, в результате боевых действий погибших и раненых среди украинских военнослужащих нет.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в районе проведения антитеррористической операции ни один украинский военный не погиб и не был ранен в результате боевых действий. Однако обстрелы со стороны врага продолжились, хотя и с меньшей интенсивностью", - сообщил Лысенко.