Лисичанские шахтеры бастуют и требуют зарплату

79 рабочих шахт имени Капустина и Новодружевская ОАО "Лисичанскуголь", на котором работают 4800 шахтеров, вчера, 3 августа, возобновили забастовку с требованием выплаты задолженности по заработной плате.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

На днях горняки получили порядка 36 млн грн из 40 млн грн текущей задолженности. Сейчас переговоры по решению этого вопроса продолжаются. Однако, нынешнее требование бастующих - погашение долга в полном объеме.

Напомним, что после встречи Министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика с инициативной группой шахтеров ОАО "Лисичанскуголь", работникам предприятия было обещано до 2 августа погасить текущую задолженность в размере месячного фонда заработной платы, до 24 августа выплатить средства за 2017, а к 1 апрелю 2018 - рассчитаться за декабрь 2015 и 2016.