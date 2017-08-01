Розенко призвал работодателей перенести рабочий график из-за жары

Вице-премьер-министр Павел Розенко призывал работодателей предоставлять сотрудникам возможность переноса рабочего графика на другое время, если он выпадает на жаркие дни.

«У нас в этом плане, я считаю, взвешенное законодательство, которое дает право работодателю решать в рабочем порядке вопрос или уменьшения рабочего времени, или увеличения обеденного перерыва, или применения других мер для сохранения рабочего потенциала и здоровья тех людей, которые работают на предприятии», - сказал Розенко в эфире телеканала 112 Украина, сообщает ZN.UA.

Розенко призвал использовать плавающие графики, когда можно разрешить работникам в период высоких температур работать меньше, либо отработать их в другое время.

От отметил, что работодателям необходимо соблюдать все условия для комфортной работы сотрудников