» » В Украине усилили ответственность за жестокое обращение с животными

В Украине усилили ответственность за жестокое обращение с животными

Сегодня, 11:12 citynews.net.ua | Напечатать

В пятницу, 4 августа, в Украине вступил в силу закон об усилении уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.

Президент Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий усиление наказания за жестокое обращение с животными.

Об этом говорится на странице закона №5119-1 на сайте Верховной Рады.

Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно введения гуманного отношения к животным) подписан президентом сегодня, 1 августа.

Соответствующие изменения внесены в Уголовный кодекс.

За жестокое обращение с животными, если оно было покалечено или убито, натравливание одного животного на другое, публичный призыв к жестокому обращению с животными предусмотрен арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

До этого за подобные действия был предусмотрен штраф или арест на срок до 6 месяцев.

За те же действия в присутствии малолетнего или несовершеннолетнего, или совершенные повторно, или совершенные группой лиц предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

До этого усиление наказания было предусмотрено только за те же действия в присутствии малолетнего, это увеличение штрафа или ограничение свободы на срок до 2 лет.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 12:56

Сутки в АТО обошлись без потерь

Сегодня, 12:43

Лисичанские шахтеры бастуют и требуют зарплату

Сегодня, 12:04

«ЛНР»: звонки с украинских операторов связи на номера "Лугаком" закрыты

Сегодня, 11:49

Розенко призвал работодателей перенести рабочий график из-за жары

Сегодня, 11:15

Насалик: Украина собирается отказаться от антрацита к концу 2019 года

Сегодня, 11:12

В Украине усилили ответственность за жестокое обращение с животными

Сегодня, 10:40

На Донбассе успешно испытали систему блокирования пророссийских телеканалов

Сегодня, 09:59

ОБСЕ: На Луганщине возле границы с РФ произошел взрыв

Сегодня, 09:06

Синоптики рассказали, когда в Украине спадет жара

Сегодня, 09:00

За сутки в зоне АТО зафиксировали 21 обстрел

Вчера, 18:16

Суд по делу Ефремова уже допросил треть свидетелей

Вчера, 17:59

В ЕСПЧ имеется почти 3700 исков, связанных с событиями в Крыму и на Донбассе

Новости Украины:

Сегодня, 12:58

На параде ко Дню Независимости покажут новые образцы техники

Сегодня, 12:12

Суд арестовал вертолетную площадку Януковича

Сегодня, 11:31

В параде на День Независимости примут участие военные стран НАТО

Сегодня, 11:12

В Украине усилили ответственность за жестокое обращение с животными

Сегодня, 10:38

В Харьковской области мужчина умер от удара током

Сегодня, 09:48

Украинские армейцы сбили БПЛА боевиков на Приазовье

Сегодня, 09:06

Синоптики рассказали, когда в Украине спадет жара

Сегодня, 09:00

В Крыму суд отклонил все ходатайства защиты по делу украинского журналиста Семены

Вчера, 19:33

В Украине из-за жары умерли уже два человека

Вчера, 17:10

В Нацгосслужбе назвали зарплаты новых чиновников при министерствах

Вчера, 16:05

Август в Киеве уже установил два температурных рекорда

Вчера, 15:39

В Николаеве на улице установили душ

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 