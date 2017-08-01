В Украине усилили ответственность за жестокое обращение с животными

В пятницу, 4 августа, в Украине вступил в силу закон об усилении уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.

Президент Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий усиление наказания за жестокое обращение с животными.

Об этом говорится на странице закона №5119-1 на сайте Верховной Рады.

Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно введения гуманного отношения к животным) подписан президентом сегодня, 1 августа.

Соответствующие изменения внесены в Уголовный кодекс.

За жестокое обращение с животными, если оно было покалечено или убито, натравливание одного животного на другое, публичный призыв к жестокому обращению с животными предусмотрен арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

До этого за подобные действия был предусмотрен штраф или арест на срок до 6 месяцев.

За те же действия в присутствии малолетнего или несовершеннолетнего, или совершенные повторно, или совершенные группой лиц предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

До этого усиление наказания было предусмотрено только за те же действия в присутствии малолетнего, это увеличение штрафа или ограничение свободы на срок до 2 лет.