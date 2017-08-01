На Донбассе успешно испытали систему блокирования пророссийских телеканалов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в зоне ответственности оперативно-тактического группировки «Донецк» провел испытания первого опытного образца комплексной системы информационного противодействия, сообщили в пресс-службе СНБО.

По словам Турчинова, как и было обещано, комплексная система информационного противодействия, которую должны развернуть вдоль линии разграничения в зоне проведения АТО, «позволит эффективно блокировать антиукраинское телерадиовещание». «Что важно, эта система позволяет избирательно блокировать аналоговые, цифровые и спутниковые телерадиоканалы, которые распространяют сепаратистскую и пророссийскую пропаганду, и одновременно не мешать работе украинского телерадиоэфира», - отметил секретарь СНБО Украины, напомнив, что по его запросу ресурсы на эту систему были выделены Кабинетом Министров Украины из резервного фонда.

Турчинов сообщил, что испытания прошли успешно: «Российкие и сепаратистские каналы были надежно заблокированы, а украинские без каких-либо препятствий уверенно принимались телерадиоприемниками».

Руководитель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Леонид Евдоченко доложил секретарю СНБО Украины, что после завершения испытаний системы нужно до четырех месяцев для ее развертывания вдоль всей линии разграничения.