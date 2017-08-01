ОБСЕ: На Луганщине возле границы с РФ произошел взрыв

2 августа наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ посетили пограничную зону, не находящуюся под контролем правительства. Об этом говорится в отчете миссии.

«На пограничном пункте пересечения Вознесеновка (ранее Червонопартизанск, в 65 км к юго-востоку от Луганска) два человека, ожидавшие перехода, сказали СММ, что утром между 09.00 и 10.00 был взрыв, и что человек был ранен», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что дорога к предполагаемому месту взрыва была заблокирована вооруженными членами «ЛНР».

«Члены "ЛНР" отказались поделиться информацией с СMM о предполагаемом инциденте. СMM наблюдал одного члена "ЛНР" с оборудованием для разминирования вблизи линии пересечения», - проинформировали в миссии.

Напомним, 2 августа российские и подконтроьные «ЛНР» СМИ сообщили о взрыве в Червонопартизанске, в результате которого были ранены три человека.

Отмечалось, что взрыв произошел на территории промышленной зоны шахты «Красный Партизан».

«В районе вертолетной площадки недалеко от котельной велись работы по установке памятного знака. Под одним из камней оказалось взрывное устройство, которое сработало. По предварительным данным ранены четверо человек», - пишет «МИА Исток», ссылаясь на местное издание «Донбасс Восточный».