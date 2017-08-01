За сутки в зоне АТО зафиксировали 21 обстрел

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 21 раз нарушили перемирие, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В конце прошлых суток ситуация в зоне проведения АТО существенно не изменилась. После 18 часов, уже по своей обычной тактике, российско-оккупационные группировки несколько усилили обстрелы украинских позиций, используя преимущественно стрелковое оружие», – говорится в сообщении.

В штабе отметили, что наиболее агрессивные провокации бандитов были на донецком направлении. Здесь вечером враг почти 2 часа бил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, вооружения БПМ по украинским защитникам на шахте Бутовка. Также, дважды под гранатометный огонь попали наши опорные пункты на южных окраинах Авдеевки и вблизи поселка Луганское.

На луганском направлении вечером преступники применяли стрелковое оружие и гранатометы неподалеку Новоалександровки, Станицы Луганской и Новотошковского.

На мариупольском направлении противник обстреливал из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов украинские укрепления в Водяном.

В штабе подчеркнули, что почти на каждый провокационный обстрел со стороны боевиков силы АТО огнем принуждали противника к миру. Поэтому большинство огневых контактов были непродолжительными.

«Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 21 раз нарушили перемирие. Трижды враг применял минометы, 14 раз - гранатометы, один раз бил из вооружения БМП. Потерь среди украинских военных нет. В целом эти цифры несколько меньше чем в предыдущие дни, однако и они ярко свидетельствуют, что полностью выполнять Минские договоренности враг не собирается», – сказано в сообщении