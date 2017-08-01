В ЕСПЧ имеется почти 3700 исков, связанных с событиями в Крыму и на Донбассе

В Европейском суде по правам человека для рассмотрения находится почти 3700 индивидуальных исков, связанных с событиями в Крыму и военными действиями на востоке Украины.

Об этом сообщает DW со ссылкой на пресс-службу ЕСПЧ.

Отмечается, что из этого количества около 1600 исков поступили непосредственно от жителей Донецкой и Луганской областей и Крыма. При этом в пресс-службе отметили, что не все иски из этих регионов связаны с последствиями российской агрессии в Украине и не уточнили, сколько именно их поступило с оккупированных территорий.

ЕСПЧ сообщил, что более 800 из 1600 судебных процессов связаны с вопросом о несоблюдении решений национальных судов, около 500 судебных процессов, связаны с присоединением Крыма и вооруженным конфликтом в Донбассе. Остальные истцы жаловались на продолжительность судебного разбирательства, отсутствие доступа к суду и другие вопросы.