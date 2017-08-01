38% жителей Донбасса считает ключом к разрешению конфликта повышение уровня жизни в Украине

38% жителей подконтрольных Украине территорий Донбасса считает ключом к разрешению конфликта повышение уровня своей жизни, 22% считают эффективным принуждение России прекратить вмешиваться в ситуацию. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Фондом Демократические инициативы им. Кучерива.

"По мнению 38% жителей Донбасса, успешное восстановление нормальной жизни на территориях, контролируемых Украиной, является ключом к окончанию конфликта. В то же время 22% опрошенных (в Донецкой области таких 32%, в Луганской - 12%) считают действенным принуждение России прекратить вмешиваться в конфликт в Донбассе (усиление международных санкций, давление международных структур на Россию)", - сказано в пресс-релизе фонда.

Менее популярными вариантами достижения мира являются: дать оккупированным территориям особый статус в составе Украины - 14%; предоставить русскому языку статус второго государственного - 14%; отказаться от перспективы членства в НАТО - 12%.

Социологи отмечают, что в Донбассе больше, чем в других регионах Украины, приверженцев мира любой ценой. На подконтрольных Украине территориях таких 41%.

44% жителей подконтрольных Украине районов Донецкой области выступают за любые компромиссы для достижения мира. В Луганской области таких 38%.

39% жителей Донецкой области считают не всякие компромиссы приемлемыми для прекращения конфликта. В Луганской области такой точки зрения придерживаются 34% жителей.