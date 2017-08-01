СБУ задержала двух информаторов российских террористов

В районе проведения антитеррористической операции на востоке Украины сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность информаторской сети одного из бандформирований террористической организации ДНР. Об этом сообщила пресс-служба СБУ, опубликовав оперативное видео.

Было установлено, что двое террористов, прикидывающиеся вынужденными переселенцами с временно оккупированной территории Донбасса, "сливали" знакомому боевику информацию о перемещении и местах дислокации военной техники и бойцов Вооруженных Сил Украины.

"Мужчина и женщина передавали боевикам информацию для подготовки диверсий против сил антитеррористической операции на территории Бахмутского и Славянского районов Донецкой области", - уточнили в СБУ.