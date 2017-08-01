Луганское энергетическое объединение возобновило энергоснабжение водоотливного комплекса шахты «Кременная» госпредприятия «Укршахтгидрозащита» вчера, 2 августа.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы энергокомпании.

«Фактически, это произошло по доброй воле ЛЭО, которое оказалось единственным предприятием, которое обеспокоено ухудшением экологической ситуации в регионе и готово принимать конкретные шаги для стабилизации положения и безопасности наших земляков. А все инстанции, куда многократно обращалось ЛЭО, так и не решили вопрос долгов «Укршахтгидрозащиты» за электроэнергию в размере 514 тысяч гривен, все время только обещая это сделать», - сказано в сообщении.

Также отмечено, что отключение электричества водоотливному комплексу шахты «Кременная» уже привело к повышению уровня воды в стволе шахты до критически допустимого уровня, угрожающего подтоплением прилегающих к шахте территорий города Кременная площадью 212 га. Если бы это произошло, то возросла бы интенсивность выхода метана на поверхность с последующим его накоплением во взрывоопасной концентрации в подвалах жилых и муниципальных зданий, что могло бы привести к техногенной катастрофе на территории Луганской области.

На данный момент электричество включено, а ЛЭО вынуждено надеяться на то, что «Укршахтгидрозащита» выполнит свои обещания: оплатить сегодня, 3 августа, за потребление в июле, и в течение двух месяцев решить проблему долга 2014 года.

Напомним, что из-за долга в размере 514 тыс. грн (большая часть которого была сформирована еще в 2014 году) ЛЭО 13 июля отключило от электричества водоотливной комплекс шахты «Кременная».