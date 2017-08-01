С начала работы патрульной полиции в Украине погибли 7 инспекторов

В Украине с момента запуска патрульной полиции погибли семь инспекторов.

Об этом сообщил руководитель Департамента патрульной полиции Украины Евгений Жуков в интервью Наш Киев.

«Семь человек. Пятерых парней и двух девчонок мы уже похоронили», - сказал он, отвечая на вопрос, сколько патрульных погибло за все время работы полиции.

Кроме того, по словам руководителя Департамента патрульной полиции, за время существования ведомства 850 сотрудников уволились.