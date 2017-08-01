Запасов угля на украинских ТЭС осталось на полтора месяца

Проблему дефицита правительство решает за счет импорта Луганская, Криворожская и Славянская ТЭС располагают запасами, которых хватит в среднем на 1,5 месяца работы.

Об этом сказано в статье РБК-Украина "Политическое топливо: во сколько обойдется Украине уголь из США".

В частности, по данным Министерства энергетики и угольной промышленности, запасы угля антрацитовых марок на складах теплогенерирующих предприятий, по состоянию на 2 августа, составляют 724 тыс. тонн, что на 27% меньше запланированных на этот период объемов.

Отмечается, что Приднепровская (ДТЭК), Змиевская и Трипольская ТЭС ("Центрэнерго") остановлены из-за отсутствия топлива, а Луганская, Криворожская и Славянская ТЭС располагают запасами, которых хватит в среднем на 1,5 месяца работы. Указано, что проблему дефицита правительство традиционно решает за счет импорта.

В частности, по данным источника РБК-Украина в Минэнергоугля, Украина закупила порядка 1,2 млн тонн угля антрацитовых марок, из которых порядка 850 тыс. тонн - из РФ, а остальной объем – поставки из ЮАР, которые в основном осуществлял энергохолдинг ДТЭК.