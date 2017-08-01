США выделят Украине $30 миллионов на энергобезопасность

Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон «Противодействие противникам Америки через санкции» предусматривает выделение 30 млн долл. на поддержание энергетической безопасности Украины.

Об этом сообщило посольство Украины в США в Facebook.

«Законодательный акт предусматривает создание «Фонда для противодействия российскому влиянию» и выделяет в его бюджет 250 млн долл. на 2018-2019 финансовые годы. На реализацию инициатив по поддержке энергетической безопасности Украины предусматривается выделение 30 млн долл.», - говорится в сообщении.

Закон также определяет, что политикой США является поддержка правительства Украины в восстановлении суверенитета и территориальной целостности, осуждение и противодействие всем дестабилизирующим усилиям правительства РФ в Украине, непризнание незаконной аннексии Крыма правительством РФ или отторжения любой части территории Украины с использованием военной силы.

Также документ предусматривает помощь Украине по реформированию энергетического сектора и уменьшению зависимости от российских энергетических ресурсов, продолжение противодействия реализации проекта «Северный поток-2».