Обмен пленными: 18 человек категорически против ехать в «ДНР»

18 человек, включенных в списки на обмен пленными представителями ОРДЛО, категорически отказываются отбыть на территорию, неподконтрольную украинскому правительству.

Об этом в эфире «5 канала» заявила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская.

«На сегодняшний день мы определили категорию лиц, которые категорически отказываются быть субъектами обмена, отказываются быть переданы на территорию, неподконтрольную украинскому правительству... Сегодня мы имеем минус 18 человек, которых запрашивала сторона «ДНР», - заявила Лутковская.