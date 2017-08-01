Предприятия-импортеры Луганщины активно наполняют госказну

В Луганской таможне ГФС сообщили, что за 7 месяцев текущего года в общий фонд Государственного бюджета Украины таможней перечислено 510,9 млн грн. Специальный фонд госбюджета получил 390,4 тыс.

Весомыми товарными позициями, характеризующими поступления таможенных платежей по импорту в течение 7 месяцев 2017 года, стали: уголь коксующийся – 177,1 млн грн (34,9% от общего объема поступлений налогов по импорту), уголь антрацит – 128,3 млн грн (25,3%), аммиак безводный – 29 млн грн (5,7%), части к железнодорожным локомотивам – 25,3 млн грн (5%).

В значительной степени поступлениям в Государственный бюджет Украины в течение 7 месяцев текущего года способствовали показатели внешнеэкономических операций основных предприятий-импортеров Луганской области, в частности: Алчевский металлургический комбинат, ДТЭК Востокэнерго, Попаснянский вагоноремонтный завод, Северодонецкое объединение «Азот», Научно-производственное объединение «Заря», ПРОМИНВЕСТ ПЛАСТИК, Северодонецкий Стеклопластик. По результатам оформленных этими предприятиями в таможенном отношении товаров в Государственный бюджет Украины направлено 429,6 млн грн таможенных платежей. Это почти 84% от всех перечислений таможни.