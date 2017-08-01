Красный Крест доставил жителям Луганской области продуктовые и гигиенические наборы

Красный Крест доставил жителям Луганской области продуктовые и гигиенические наборыСегодня, 10:18
Представители Международного Комитета Красного Креста доставил гуманитарную помощь на оккупированный Донбасс.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на неконтролируемую территорию проследовал 1 грузовой автомобиль от Международного Комитета Красного Креста. Транспортное средство перевозило для жителей Луганской области продуктовые и гигиенические наборы, а также комплектующие для водоснабжения общим весом 10 тонн", - говорится в сообщении.