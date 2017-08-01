За сутки зафиксировали 30 обстрелов в зоне АТО

В зоне АТО охраняется напряженная ситуация – в конце суток незаконные вооруженные формирования усилили обстрелы позиций сил Вооруженных сил Украины, используя при этом уже тяжелое вооружение.

По данным пресс-центра штаба за прошедшие сутки НВФ 30 раз нарушили перемирие. «Дважды враг применял артиллерию калибра 122 миллиметра, 7 раз – минометы. Силы АТО 18 раз прекращали обстрелы противника. В результате боевых действий потерь среди украинских военных нет», - говорится в сводке.

Так, вечером на мариупольском направлении враг дважды бил из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов и вооружения БТР по украинским опорным пунктам в Водяном. А около 23:00 обстрелы начались из 122-миллиметровой артиллерии. Почти в это же время боевики применяли артиллерию калибра 122 миллиметра и в районе Лебединского. Кроме того, ночью стрелковое оружие противника работало возле Широкино и Павлополя.

На донецком направлении эпицентром огневого противостояния продолжает оставаться Авдеевка. С 18:00 и до полуночи с нескольких направлений НВФ 6 раз били из гранатометов и стрелкового оружия по южным окраинам города. В ответ силы АТО также открывали плотный огонь.

На луганском направлении под минометный огонь противника попали опорные пункты в Крымском, Троицком и Катериновке, а из гранатометов преступники били по Новоалександровке и Новозвановке.

Стоит добавить, что очередным фактом эскалации конфликта со стороны боевиков стал вчерашний обстрел домов мирных жителей Водяного. Здесь около 22:00 НВФ выпустили не менее 6 мин калибра 120 миллиметров.