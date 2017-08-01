Три населенных пункта в Попаснянском районе временно обесточены

Три населенных пункта в Попаснянском районе будут временно обесточены.

Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской райгосадминистрации.

3 августа, работники Попаснянского РЭСа будут проводить ремонтные работы, в связи с чем три населенных пункта отключат от электроснабжения.

"Согласно телефонограммы Попаснянского РЭС 3 августа на подстанции ВЛ 35кВт "Мироновка - Фабричная" будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим с 08.00 до 17.00 в этот же день будут временно обесточены следующие населенные пункты Попаснянского района: Троицкое, Новозвановка, Выскрива", - сказано в сообщении.