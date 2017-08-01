Совбез ООН принял резолюцию о предотвращении передачи оружия террористам

Совет безопасности ООН принял в среду, 2 августа, резолюцию № 2370 (2017) по предотвращению получению оружия террористами.

Об этом сообщила пресс-служба постоянного представительства Украины при ООН.

Целью этой резолюции является дальнейшее повышение эффективности мер контроля за вооружениями, предпринятыми на национальном, региональном и международном уровнях с целью пресечения незаконного использования стрелкового оружия и легких вооружений, а также компонентов для производства самодельных взрывных устройств.

В своем заявлении делегация Украины призвала к усилению экспортного и пограничного контроля, в частности правил передачи оружия, военной техники или чувствительных материалов, а также к укреплению сотрудничества правоохранительных и разведывательных органов государств.

Отдельно было привлечено внимание международного сообщества к продолжению нарушений международного права Российской Федерацией, которая поставляет на оккупированную территорию на востоке Украины многочисленные виды оружия, используемые для проведения террористических атак, в т. ч. для сбития малайзийского рейса МН17. Украинская делегация подчеркнула необходимость усиления обязательств, подтвержденных в принятой резолюции, по прекращению поддержки террористов, а также важности привлечения к ответственности тех, кто поставляет оружие, финансирует или оказывает любую другую поддержку террористам.