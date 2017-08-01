В оккупированном Луганске проукраинского блогера приговорили к 14 годам тюрьмы

Проукраинского блогера Эдуарда Неделяева из Луганска, который писал под ником Edward Ned, в "ЛНР" приговорили к 14 годам тюрьмы.

Напомним, в конце ноября 2016 года, сотрудники т.н. Министерства государственной безопасности задержали в Луганске интернет-блогера, которого обвинили в шпионаже и госизмене. Об этом сообщали в пресс-службе т.н. МГБ.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по обеспечению информационной безопасности Луганской Народной Республики сотрудниками Министерства государственной безопасности выявлен активный блогер с никмеймом "Edward Ned" ("Эдвард Нед"), который в социальных сетях распространял материалы, квалифицированные экспертами как экстремистские", - говорится в сообщении.