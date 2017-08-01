» » В оккупированном Луганске проукраинского блогера приговорили к 14 годам тюрьмы

В оккупированном Луганске проукраинского блогера приговорили к 14 годам тюрьмы

Вчера, 19:53 citynews.net.ua | Напечатать

Проукраинского блогера Эдуарда Неделяева из Луганска, который писал под ником Edward Ned, в "ЛНР" приговорили к 14 годам тюрьмы.

Напомним, в конце ноября 2016 года, сотрудники т.н. Министерства государственной безопасности задержали в Луганске интернет-блогера, которого обвинили в шпионаже и госизмене. Об этом сообщали в пресс-службе т.н. МГБ.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по обеспечению информационной безопасности Луганской Народной Республики сотрудниками Министерства государственной безопасности выявлен активный блогер с никмеймом "Edward Ned" ("Эдвард Нед"), который в социальных сетях распространял материалы, квалифицированные экспертами как экстремистские", - говорится в сообщении.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 19:53

В оккупированном Луганске проукраинского блогера приговорили к 14 годам тюрьмы

Вчера, 18:01

Трамп подписал закон о введении новых санкций против России

Вчера, 17:50

Украина призывает завершить согласование списков заложников

Вчера, 17:17

Число обращений за субсидиями увеличилось в шесть раз

Вчера, 17:14

Рынок труда опровергает фантазии Гройсмана о средней зарплате в Украине более 7000 гривень

Вчера, 16:51

Молдова объявила российского вице-премьера персоной нон грата

Вчера, 16:46

В Северодонецке отметят Международный День дружбы

Вчера, 15:58

В России появится система фильтрации Интернета

Вчера, 14:58

Украина наложит санкции на белорусские компании, которые напрямую торгуют с ОРДЛО

Вчера, 13:59

За сутки на Луганщине нашли 350 взрывоопасных предметов

Вчера, 13:39

Боевики обстреляли жилые кварталы Зайцево

Вчера, 13:09

На Донбассе за сутки погиб один украинский военный

Новости Украины:

Сегодня, 00:45

В Киеве недовольные отсутствием воды и света жители перекрыли Харьковское шоссе

Вчера, 21:19

В Луцком троллейбусе от жары умерла женщина

Вчера, 18:09

Ежедневно украинцы оформляют до 22 тысяч биопаспортов

Вчера, 17:49

Кабмин планирует повысить минимальные цены на алкоголь

Вчера, 16:55

В Славянске задержали двух бывших боевиков

Вчера, 16:49

Украина готовит иск из-за убытков портов в связи со строительством Россией Керченского моста

Вчера, 15:56

В киевском метро задержали псевдовоенного

Вчера, 15:30

Полицейские забрали у родителей в Бахмуте младенца, который был рожден в поле

Вчера, 14:31

Из-за аномальной жары киевлянам советуют не выходить на улицу

Вчера, 13:58

На ЧАЭС проводят "холодные тесты" хранилища отработанного ядерного топлива

Вчера, 13:05

Синоптики предупреждают украинцев о сильной жаре

Вчера, 12:07

Суд вернул Межигорье в госсобственность

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 