Число обращений за субсидиями увеличилось в шесть раз

Количество домохозяйств, обращавшихся за субсидиями, возросло почти с 1 тысячи в апреле до 6 тысяч в мае-июне.

Такие данные содержатся в макроэкономическом и монетарном отчете Национального банка Украины за июль, - сообщает "Экономическая правда".

"За май-июнь 2017 года количество домохозяйств, которые обратились за субсидиями, существенно увеличилось. Это произошло из-за изменений государственной программы предоставления субсидий домохозяйствам на оплату услуг ЖКХ, вступивших в силу с мая 2017 года", – говорится в обнародованном на сайте регулятора отчете.

Количество домохозяйств, которые получают субсидии, за год сократилось почти вдвое: с 4,624 млн домохозяйств в июне 2016 года до 2,356 млн в июне-2017 года.

Причины, которые привели к уменьшению количества получателей субсидий, НБУ назвал техническими.

Как сообщалось ранее, согласно соответствующему постановлению Кабинета министров, с 1 мая жилищная субсидия не назначается на следующий период при наличии двухмесячной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг у потребителя.