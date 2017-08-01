Рынок труда опровергает фантазии Гройсмана о средней зарплате в Украине более 7000 гривень

Обзор рынка труда, проведенный Международным кадровым порталом hh.ua опровергает заявление премьер-министра Украины Гройсмана о росте средней заработной платы в Украине до 7000 тысяч гривень.

Зарплатная вилка по украинскому рынку труда довольно большая и зависит от ряда факторов: от сферы деятельности предприятия, от объема функциональных обязанностей, которые выполняет специалист. В регионах средняя заработная плата колеблется в пределах 4000 грн - 5000 грн, а в больших городах 5000 грн - 6000 грн.

По словам руководителей украинских компаний, заработную плату своим сотрудникам они успели пересмотреть еще в конце 2016 года. Вместе с тем, есть немало факторов, влияющих на вопрос зарплатной политики в компаниях. Соответственно, уровень финансового вознаграждения за работу нередко меняется как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

За первое полугодие 2017 г. 44% работодателей просмотрели уровень заработной платы в сторону повышения. В 23% украинских компаний финансовое вознаграждение за работу повысили всем сотрудникам без исключения. Также, повышение заработных плат получили ценные специалисты и специалисты, которые выполнили планы и показали высокие результаты, - у 11% и 10% компаний соответственно.

Тем не менее в Украине есть отрасли, где средняя зарплата даже превышает заявленные Гройсманом 7000 гривень. Согласно анализу базы вакансий и резюме, которые размещены на hh.ua, средняя заработная плата по вакансиям (средняя З/П, которую готовы платить по рынку труда работодатели) составляет 8000 грн.Правда большинство этих вакансий приходятся на IT, продажи и маркетинг.