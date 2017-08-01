В Северодонецке отметят Международный День дружбы

Концерт к Международному Дню дружбы пройдет в Северодонецке.

Об этом сообщает пресс-служба Управления молодежи и спорта Луганской облгосадминистрации.

Так, в субботу, 5 августа, в Северодонецке на площади Победы состоится песенный концерт, посвященный Международному Дню дружбы. Приглашаются все желающие.

"Готовы праздновать Международный День дружбы вместе с молодыми и талантливыми луганчанами? В субботу, 5 августа, в 20.00 в городе Северодонецк на городской площади Победы состоится песенный концерт, посвященный Международному Дню дружбы. Приглашаем жителей и гостей города посетить мероприятие! Позитив и хорошее настроение гарантируем!", - сказано в сообщении.