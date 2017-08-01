В России появится система фильтрации Интернета

К 2020 году в России появится Национальная система фильтрации интернет-трафика (НаСФИТ). Формально она должна будет защищать детей от негативного и опасного контента. Несовершеннолетние пользователи сети смогут посещать только сайты из "белого списка", сообщают Известия.

Создание НаСФИТ предусмотрено госпрограммой Цифровая экономика, которую 31 июля 2017 г. утвердил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. До конца первого квартала 2019 г. должна быть разработана архитектура и прототип НаСФИТ, определены необходимые ресурсы. До конца первого квартала 2020 г. система должна быть введена в эксплуатацию.

Основными лоббистами такой системы на протяжении пяти лет выступают Лига безопасного интернета и сенатор Елена Мизулина. Они участвовали в разработке закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию (известен как закон о черных списках). В 2012 г. в Рунете появился единый реестр запрещенной информации, его ведением занимается Роскомнадзор.

Сейчас обсуждаются два варианта реализации национальной системы фильтрации. Первый - фильтрация трафика только в образовательных учреждениях. Второй - фильтрация по умолчанию для всех пользователей Рунета. Граждане смогут посещать сайты из "белого списка", а чтобы получить доступ к нефильтрованному контенту, нужно будет написать заявление интернет-провайдеру или снять соответствующую "галочку" в личном кабинете