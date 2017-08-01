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ОБСЕ не может получить доступ к зоне разъединения вокруг Золотого

Сегодня, 09:43 citynews.net.ua | Напечатать

Возможное присутствие мин и неразорвавшихся боеприпасов помешало Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ получить доступ к второстепенным дорогам к югу от зоны разъединения в районе Золотого. Об этом сообщается в отчете миссии.

«Вооруженные члены «ЛНР», расположенные на южной стороне района разъединения, сообщили СMM, что в этом районе не проводилось разминирование. СMM не считала безопасным продвижение и информировала СЦКК», - говорится в сообщении.

Аналогичная ситуация сложилась и к северу от зоны разъединения в районе Золотого. «На контрольно-пропускном пункте офицер украинских вооруженных сил сообщил СMM, что за предыдущие 24 часа не было разминирования», - говорится в сообщении.

Кроме того, СММ не удалось добраться до близлежащих районов в районе Станицы Луганской, за исключением главной дороги, из-за возможного присутствия мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Также СMM не могли пройти через мост в контролируемом правительством Счастье (в 20 км к северу от Луганска) из-за присутствия заграждений. Сотрудник Вооруженных сил Украины СЦКК также сообщил СММ, что мины на дороге к югу от моста все еще присутствуют.


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