За сутки боевики 34 раза обстреливали силы АТО на Донбассе

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 34 раза нарушили перемирие, в результате боевых действий один наш военный погиб, еще один получил ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«За прошедшие сутки ситуация в зоне АТО обострилась. Российско-террористические группировки не только существенно активизировали обстрелы позиций сил АТО вдоль линии разграничения, но и применяли вооружение запрещенное Минскими договоренностями. Больше всего провокаций противника зафиксировано после 18 часов», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, на донецком направлении враг трижды из гранатометов обстреливал наши укрепления на шахте Бутовка. По южным окраинам Авдеевки боевики несколько раз били из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. А около 22 часов преступники применяли миномет калибра 120 миллиметров, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы по украинским защитникам в Троицком. Кроме того, вражеские минометы работали неподалеку Майорска, Верхнеторецкого и Зайцево.

На луганском направлении противник в основном использовал стрелковое оружие. Так, под вражеским огнем вечером и ночью оказались наши опорные пункты в Новоалександровке, Новотошковском, Станице Луганской. А около 19:00 в результате обстрела снайпером нашего опорного пункта в Новозвановке получил смертельное пулевое ранение украинский военный.

Меньше всего обстрелов в конце суток было на приморском направлении. Однако и здесь бандформирования из стрелкового оружия обстреливали силы АТО в Лебединском, а из гранатометов били по Талаковке.

В свою очередь, подчеркнули в штабе, украинские военные оперативно и часто агрессивно отвечали врагу, заставляя его прекратить провокации.

Также отмечается, что вчера утром боевики обстреляли дома мирных жителей поселка Водяное из запрещенных Минскими договоренностями четырехствольных реактивных систем залпового огня. Пусковую установку этого оружия преступники сделали более мобильной, смонтировав ее в кузове грузовика. К счастью, пострадавших среди местных жителей нет.

Почти в то же время, в 8:15, бандиты устроили подрывы инженерных боеприпасов вблизи населенного пункта Старомихайловка, чтобы таким образом сымитировать обстрел со стороны ВСУ. Таким образом, по нашей оперативной информации, противник пытается дискредитировать украинскую армию накануне очередного заседания Трехсторонней контактной группы, которое вскоре пройдет в Минске.