В июле в Украине вырос спрос на новые легковые автомобили на 16%

В Украине в июле рынок новых легковых автомобилей вырос по сравнению с 2016 годом на 16%.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации украинских автомобилепроизводителей.

Так, по данным "Укравтопром", за месяц было продано 6 тыс. 425 легковых автомобилей. Наибольшее количество регистрационных номеров в июле было выдано автомобилям марки Toyota - 723 автомобилей, что почти на 30% чем в 2016 году.

Второй результат показала Renault - 646 новых авто, что на 54% больше, чем в 2016 году.

На третьем месте Skoda - 500автомобилей, таким образом, июльский спрос на Skoda вырос на 37%. Следующая позиция в KIA, автомобили этой марки выбрали 489 автомобилистов, что на 51% больше, чем годом ранее. Замыкает пятерку лидеров c 40-процентным падением Volkswagen - 478 авто. Так же в ТОП-10 июля вошли: Nissan - 372 шт. (+ 41%), Hyundai - 299 шт. (+ 4%), Mazda - 285 шт. (+ 51%), BMW - 264 шт. (+ 8%), Ford - 259 шт. (-26%).