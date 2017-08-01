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СБУ обнаружила у Гужвы секретные данные Минобороны

Сегодня, 17:16 citynews.net.ua | Напечатать

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили секретную информацию Министерства обороны на флэш-накопителе, который был изъят у главного редактора "Страна.ua" Игоря Гужвы.

Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда города Киева от 27 июля.

Следственный отдел Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области осуществляет досудебное следствие по уголовному производству, начатого 27 июня по ч. 1 ст. 328 (разглашение государственной тайны) Уголовного кодекса.

Сообщается, что сотрудниками Главного управления Национальной полиции Украины в г. Киеве, во время проведения обыска в офисном помещении редакции интернет-издания "Страна.ua" 22 июня, изъято флэш-накопитель с надписями "CN062806 5V 05360-307, А00LF", на котором находятся электронные документы, со сведениями, возможно составляющими государственную тайну.

Так, в ходе досудебного расследования указанного уголовного производства установлено, что часть вышеуказанных электронных документов, со сведениями, возможно составляющих государственную тайну, хранилось на персональной электронно-вычислительной машины (ПЭВМ) 18052 с магнитными жесткими.

Отмечено, что флеш-носители находятся во владении юридического лица - Министерстве обороны Украины. "Учитывая изложенное, в рамках осуществления досудебного расследования по уголовному производству № 22017101110000162, возникла необходимость в получении временного доступа к ПЭВМ 18052 с магнитными жесткими дисками № 1152 и № 1150 для проведения их экспертного исследования, находящихся во владении юридического лица - Министерство обороны Украины", - сообщается в документе.

СБУ обратилась в суд с ходатайством предоставить доступ к персональной ПЭВМ, которая находится в Минобороны, с магнитными жесткими дисками №1152 и №1150 для проведения их экспертного исследования. Представитель министерства возражал против удовлетворения ходатайства. Однако суд предоставил следователям спецслужбы доступ к указанным жестких дисков и ПЭВМ в здании Минобороны.

"Согласно ч.6 ст. 173 УПК Украины, суд выносит определение о предоставлении временного доступа к вещам и документам, которые содержат охраняемую законом тайну, если сторона уголовного производства докажет возможность использования в качестве доказательств сведений, содержащихся в этих вещах и документах, и невозможность другими способами доказать обстоятельства, которые предполагается довести с помощью этих вещей и документов",  - говорится в документе.


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