В Луганске выступит Олег Газманов

5 августа в оккупированном российскими террористами Луганске выступит Олег Газманов. Концерт престарелого российского певца и группы «Эскадрон» начнется в 18:00 с выступления местных коллективов.

По мнению устроителей концерта, «репертуар Газманова, на песнях которого выросло не одно поколение, отличается своим тематическим разнообразием. От лирики и веселых танцевальных песен до глубоко патриотических, гражданских произведений».

Концерт Газманова и группы «Эскадрон» состоится 5 августа в 18.00 на площади перед зданием Луганского областного русского академического театра имени Луспекаева (Театральная площадь).

В 2015 году СБУ занесла Олега Газманова в список деятелей культуры, чьи действия создают угрозу национальной безопасности и запретила ему въезд и концертную деятельность на территории Украины.