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В Луганске выступит Олег Газманов

Сегодня, 16:25 citynews.net.ua | Напечатать

5 августа в оккупированном российскими террористами Луганске выступит Олег Газманов. Концерт престарелого российского певца и группы «Эскадрон» начнется в 18:00 с выступления местных коллективов.

По мнению устроителей концерта, «репертуар Газманова, на песнях которого выросло не одно поколение, отличается своим тематическим разнообразием. От лирики и веселых танцевальных песен до глубоко патриотических, гражданских произведений». 

Концерт Газманова и группы «Эскадрон» состоится 5 августа в 18.00 на площади перед зданием Луганского областного русского академического театра имени Луспекаева (Театральная площадь). 

В 2015 году СБУ занесла Олега Газманова в список деятелей культуры, чьи действия создают угрозу национальной безопасности и запретила ему въезд и концертную деятельность на территории Украины.


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