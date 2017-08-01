Украина передаст в Евросуд поминутные графики вторжения войск РФ

Официальный Киев подготовил для Европейского суда в Страсбурге три графика с поминутной хронологией вторжения частей российской армии в Украину.

Об этом сообщил уполномоченный по вопросам Евросуда по правам человека Иван Лещина в эфире 5 канала.

"Мы сделали три отдельных графика. Один - входа российских войск…А отдельно мы сделали график захвата украинской инфраструктуры. У нас есть информация, график о захвате или блокировании украинских военных частей, и там, особенно что касается конца февраля-начала марта, у нас вообще есть информация почасовая или поминутная", - сказал он.

Также Лещина сообщил, что под каждую аудио или видеозапись есть свидетель.

В целом Украина направила в ЕСПЧ полсотни свидетельских показаний и около сотни видеоматериалов.

Речь идет, как уточняется, не только об оккупированном Крыме, но и о захвате территории Донбасса.