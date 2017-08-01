Турчинов требует повысить зарплаты военным

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выступает за увеличение денежного обеспечения украинских военнослужащих. Соответствующие предложения по формированию оборонного бюджета страны он направил в Кабинет Министров Украины, сообщает пресс-служба СНБО.

«В условиях ежедневных боевых действий, постоянных обстрелов и провокаций наши солдаты и офицеры несут службу, которая требует невероятной нервной и физической нагрузки, ежеминутно рискуя своей жизнью. Наш долг – не только провозглашать патетические речи о защитниках страны, об уважении к ним и их авторитете в обществе, наша обязанность – не только обеспечить армию современным оружием и военной техникой, удобным и качественным одеждой и обувью. Мы должны сделать все, чтобы денежное обеспечение наших военнослужащих соответствовало их важному месту в обществе. Доходы наших военных должны на достойном уровне обеспечить потребности их семей», - заявил Турчинов.

Он напомнил, что в 2015 году было принято решение о повышении финансирования ВСУ, в частности, определено минимальное денежное обеспечение для солдат-контрактников в 7 тыс. гривен в месяц.

«Это фактически позволило создать контрактную профессиональную армию. Но проблема в том, что сейчас уже второе полугодие 2017 года, а ситуация с финансовым обеспечением военных практически не изменилась», - отметил секретарь СНБО.

Однако для государственных служащих в течение последних двух лет произошло значительное повышение заработной платы. Так, например, многие руководители департаментов министерств и других центральных органов исполнительной власти, начиная с 2016 года, получали зарплату, которая превысила 30 тыс. гривен в месяц. Для сравнения, сегодня совокупный месячный доход с премиями, надбавками и боевыми выплатами командира бригады – полковника, который воюет на переднем рубеже, в среднем составляет 19500 гривен.

«Должностной оклад руководителя департамента центрального органа исполнительной власти – 9115 гривен, доплата за ранг – 800 гривен. А у комбрига должностной оклад – 1200 гривен, а за оплаченное кровью звание полковника он получает дополнительно еще «аж» 135 гривен. Кстати, даже оклад госслужащего нижнего ранга (специалиста), который работает в центральных органах исполнительной власти, значительно превышает оклад боевого комбрига и составляет 4200 гривен», - заявил Турчинов.

«Я не предлагаю уменьшить зарплату чиновникам. Во всем мире госслужба – это ответственная и прилично оплачиваемая работа. Я требую при бюджетном планировании, которое происходит сейчас, значительно повысить денежное содержание наших военнослужащих!» - подчеркнул он.

По мнению секретаря СНБО, оклады военных не могут быть меньше, чем соответствующие оклады госслужащих, работающих в уютных кабинетах центральных органов исполнительной власти. Доплата за воинские звания не может быть меньше, чем доплата за ранг госслужащего!

Денежное обеспечение военнослужащих должно быть ориентиром для зарплаты на государственной службе. Причем с учетом всех неконтролируемых сегодня в госорганах премиальных вознаграждений.

«Следовательно, если возникает желание увеличивать зарплату чиновникам, это должно происходить только после ее приоритетного увеличения для военнослужащих», - считает Турчинов.

«Оклады за военные звания наших солдат и офицеров (позорные 5 гривен за каждое очередное звание!) не изменялись с 1999 года! Они вместе с должностными окладами должны быть немедленно пересмотрены и стать основой денежного обеспечения военнослужащих», - подчеркнул он.

Структура денежного обеспечения украинского военнослужащего должна соответствовать стандартам НАТО, не менее 70-80% - должностной оклад и доплата за воинское звание. У нас сейчас этот показатель составляет 10-15%.

«Сегодня достойное денежное обеспечение солдат и офицеров – вопрос профессионализма и боеспособности наших ВСУ и других военных формирований. Этот вопрос надежности нашей обороны, в конце концов, это вопрос национальной безопасности! Соответствующие предложения по формированию оборонного бюджета нашей страны я направил в Кабинет Министров Украины. Если кто-то из чиновников не согласен с этим, у них есть возможность доказать свою позицию во фронтовом окопе», - резюмировал секретарь СНБО.