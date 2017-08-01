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В Старобельске снимают фильм по роману Жадана «Ворошиловград»

Сегодня, 12:59 citynews.net.ua | Напечатать

В Старобельске снимают фильм по роману Жадана «Ворошиловград»В Старобельске начались съемки фильма "Ворошиловград".

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по вопросам кино.

Фильм создается в копродукции Украины (компания Limelite) и Швейцарии (Film Brut).

"По сюжету, Герман возвращается в город своего детства в степях Донбасса, чтобы найти пропавшего брата и спасти его бизнес. Однако реальность оказывается шаткой, будущее - неопределенным, а прошлое вызывает слишком острую ностальгию", - рассказали в Госкино.

Экранизацию одноименного произведения Сергея Жадана осуществляет режиссер Ярослав Лодыгин, для которого эта полнометражная работа стала дебютной. Оператором-постановщиком картины выступит Сергей Михальчук, а продюсером - Владимир Яценко. Сценарий фильма написали Сергей Жадан, Ярослав Лодыгин и Наталья Ворожбит.

На главные роли в ленте отобрали Олега Москаленко (Герман), Алексея Горбунова (пастор), Владимира Ямненко (Коча), Руслану Хазипову (Оля), Георгия Поволоцкого, Евгению Муц (Катя), Игоря Портянко. Одну из эпизодических ролей сыграет автор романа Сергей Жадан.

Съемки фильма продлятся до сентября этого года. В прокате фильм планируют выпустить уже в 2018 году.


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