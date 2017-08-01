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МВД: В Украине увеличились случаи изъятия оружия из зоны АТО

Сегодня, 11:04 citynews.net.ua | Напечатать

Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко сообщил о росте случаев изъятия оружия и взрывчатых веществ, незаконно вывезенных из зоны проведения АТО. Об этом он сказал в эфире «112 Украина».

«Мы говорим о том, что только в 2017 году мы существенно увеличили количество изъятого оружия по целому ряду направлений. Страшно здесь не столько оружие, сколько взрывчатка. Мы проанализировали результаты работы полиции за 6 месяцев 2017 года противодействия незаконному обороту оружия. На 6% больше таких фактов задокументировано, в 1,6 раз больше лиц, причастных к этому незаконному обороту, установлено и привлечено к ответственности и изъято оружия, боеприпасов и взрывчатки в прошлом году 733, в этом - 1200», – рассказал Шевченко.

Он отметил, что нелегальным вывозом оружия взрывчатки из зоны конфликта занимаются как военные, так и гражданские.

В начале июня 2017 года председатель комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, что готов подписать законопроект об обращении оружия в стране. Он отмечал, что документ определит категорию граждан, имеющих право на ношение короткоствольного оружия, в которую войдут в частности, представители Нацгвардии, СБУ и армии. По словам Пашинского, законопроект будет внесен в Верховную Раду осенью текущего года.


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