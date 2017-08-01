В центре оккупированного Луганска прогремел взрыв

В центре оккупированного Луганска произошел взрыв.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в "правоохранительных органах" так называемой "Луганской народной республики".

"В ночь на 1 августа неизвестные опять пытались взорвать памятник "Они стояли за Родину", - заявил источник.

Как сообщили представители "народной милиции ЛНР", в результате инцидента никто не пострадал.

По информации издания боевиков "Луганский информационный центр", взрыв произошел около двух часов ночи 1 августа в парке "Дружбы народов".

"Судя по всему, взрывное устройство было заложено рядом с монументом. Насколько пострадал монумент определить сложно, в настоящий момент он накрыт тентом, подход к нему оцеплен сотрудниками полиции", - сообщает издание.