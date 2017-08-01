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В Минсоцполитики назвали число зарегистрированных переселенцев из Крыма и Донбасса

Сегодня, 09:00 citynews.net.ua | Напечатать

По состоянию на 31 июля 2017 года в Украине зарегестрирован 1,58 млн переселенецев или 1,27 млн семей из Донбасса и Крыма.

Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики.

Отмечается, что опубликованные данные были собраны по структурныхм подразделениям социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.

"По состоянию на 31 июля 2017 получателей помощи профинансировано на 1,68 млрд гривен", - говорится в сообщении. Как сообщалось ранее, в Украине около 200 тысяч внутренне перемещенных лиц имеют проблемы с госвыплатами. Об этом заявили правозащитники, которые занимаются отстаиванием прав переселенцев.

"Около 200 тысяч внутренне перемещенных лиц в Украине столкнулись с проблемами в вопросах получения социальных и пенсионных выплат", - говорится в сообщении. Как отмечается, сейчас в Украине к рассмотрению в судах уже дошло более 80 дел переселенцев относительно приостановления им пенсионных и социальных выплат.


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