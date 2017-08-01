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СЦКК: Боевики готовят провокации для дискредитации ВСУ

Сегодня, 09:00 citynews.net.ua | Напечатать

В «Л/ДНР» готовят очередные провокации с целью дискредитации украинских военнослужащих перед Минскими переговорами, заявляет украинская сторона СЦКК.

«Накануне очередного заседания Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины СМИ ОРДО и ОРЛО обнародовали уже традиционный стандартный набор фальсификаций, который их представители намерены объявить 2 августа в Минске», - говорится в сообщении.

Во-первых, это информация о количестве обстрелов со стороны ВСУ, которое якобы существенно увеличилось. При этом, например, под обстрел всего за сутки с 30-го по 31-е июля якобы попали 23 района населенных пунктов ОРДО.

Во-вторых, 31 июля главный спикер НВФ ОРДО Эдуард Басурин сделал еще одно громкое заявление.

«Украинские военнослужащие к среде, 2 августа 2017 года, намерены провести ряд обстрелов в зоне конфликта и попытаться обвинять в них силы «ДНР». С сегодняшнего дня командованием АТО организованы выезды несколько групп журналистов, в том числе иностранных, в зону проведения антитеррористической операции. Цель их приезда - подготовка постановочных сюжетов обстрелов территории, подконтрольной ВСУ, с последующим обвинением «ДНР» в нарушении Минских соглашений. Материалы должны будут выйти в ближайшие 1-2 дня», - заявил он.

«После таких «анонсов», как свидетельствуют последствия прошлых подобных заявлений, НВФ ОРДО довольно часто обстреливали Авдеевку, Марьинку и Красногоровку, а подконтрольные им СМИ высказывали заданное «возмущение» действиями ВСУ. Вполне вероятно, что и на этот раз ситуация будет развиваться именно по подобному сценарию», - считают в СЦКК.


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