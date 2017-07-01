Режим ЧС в украинской энергетике продлеваться не будет

Режим ЧС в украинской энергетике продлеваться не будетСегодня, 15:10
Режим чрезвычайной ситуации в украинской энергосистеме продлеваться не будет.
Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сказал в интервью изданию "Деловая столица", отвечая на соответствующий вопрос.
"Думаю, мы не будем больше продлевать чрезвычайное положение, будем переходить к нормализации ситуации. В прошлом году тоже все говорили, что не переживем зиму. Впрочем, все сложилось хорошо, даже несмотря на блокаду", - отметил он.
Гройсман уверен, что "все будет хорошо".
"Мы качественно готовимся к зиме, и все будет хорошо. И не только в энергетике. Я уверен, что мы и дальше будем удерживать стабильную ситуацию, наращивать экономический рост и обеспечивать успех Украины", - сказал премьер-министр.