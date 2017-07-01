В Лисичанске обнаружена мясная база, которая работала с многочисленными нарушениями

На днях в управление оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО «Фантом» Главного управления ГФС в Луганской области поступила оперативная информация о незаконной деятельности в Лисичанске физического лица - предпринимателя.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области.

В ходе отработки полученной информации, фантомовцы Луганщины вместе с сотрудниками управления налогов и сборов с физических лиц обнаружили перевалочную базу, на которой хранились мясные и колбасные изделия. В дальнейшем товар без соответствующих документов доставлялся в пгт. Станица Луганская для реализации в розницу.

При проведении проверки соблюдения налогового законодательства, налоговики установили, что у указанного предпринимателя с января 2015 по июль 2017 года работали 8 человек без надлежащим образом оформленных трудовых отношений. Все они получали заработную плату в «конвертах». И, как следствие, – в бюджет не поступило почти 20 тыс. грн налога с доходов физических лиц, военного сбора и ЕСВ.

Информация по проверке предоставлена в Лисичанский отдел Национальной полиции для принятия мер согласно ст.172 УК Украины (грубое нарушение законодательства «О труде»).