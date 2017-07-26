"Укрзализныця" начала торговать валютой и акциями через терминалы Bloomberg и Reuters

ПАО "Укрзализныця" приобретет терминалы Bloomberg и Reuters, что позволит компании торговать валютой и акциями на финансовом рынке.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава предприятия Войцех Балчун.

"Начали в тестовом режиме работу информационно-торговыми терминалами Тhomson Reuters и Bloomberg", - написал он. По его словам, такое решение целесообразно, поскольку железная дорога в год проводит операции на сотни миллионов долларов по купле-продаже валют. В связи с этим привлечение крупных мировых информационных агентств, следящих за тенденциями валютных и в общем финансовых рынков, позволит в режиме реального времени фиксировать сделки.

"До конца года дополнительный экономический эффект, только от этих операций, составит около 20 млн гривен", - отметил Балчун.