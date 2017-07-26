Украина обратится в международные суды из-за пыток пленной в «ЛНР»

Украина подготовила обращения в международные организации и судебные инстанции в связи с пытками захваченной Людмилы Сурженко боевиками «ЛНР».

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Людмилу Сурженко, похищенную террористами, отпустили из плена. Сейчас она в безопасности и под наблюдением врачей в крайне тяжелом психологическом состоянии. Людмиле предоставляется вся необходимая помощь, подготовлены обращение в международные организации и судебные инстанции», - написал он в Facebook.

Гройсман напомнил, что женщину похитили 13 июля.

«Людмилу боевики «ЛНР» в плену жестоко пытали плоскогубцами, повредили руку. Эти нелюди добивались от женщины признания на камеру о том, что она «работает на украинские спецслужбы», - заявил премьер.

«Эта жестокость будет обязательно наказан, как и все другие преступления, которые совершаются на временно оккупированной украинской территории», - резюмировал Гройсман.

Напомним, в субботу, 29 июля, украинского блогера, луганчанку Людмилу Сурженко освободили из плена «ЛНР».

Ее задержали представители т.н. «МГБ ЛНР» 13 июля при пересечении линии разграничения в районе КПВВ «Станица Луганская».

Поводом для задержания стало невыполнение Сурженко команд боевиков (она является инвалидом детства по слуху, пользуется слуховым аппаратом, на котором в то время вышли из строя аккумуляторы).