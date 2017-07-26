Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в Украине сегодня, 31 июля 2017 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 31 июля в Запорожской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской областях чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении. Как отмечается, спасатели призывают граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах.