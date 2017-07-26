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На границе в Луганской области задержали контрабандиста с утятами

Сегодня, 10:09 citynews.net.ua | Напечатать

Сотрудники Луганской таможни ГФС совместно с пограничниками и сотрудниками мобильной группы Главного управления Национальной полиции в Луганской области на расстоянии 10 метров от линии государственной границы Украины по направлению движения с. Россыпное Троицкого района Луганской области (Украина) – с. Лозное (Российская Федерация) остановили «Газель».

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

Водитель авто, 31-летний житель с. Приволье, пытался переместить в РФ вне места расположения таможенного органа и без выполнения таможенных формальностей, то есть незаконно, утят в 103 пластиковых ящиках.

По данному факту в отношении гражданина составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам правонарушения, предусмотренных ч. 1 ст. 482 ТК Украины. Товар и автомобиль общей стоимостью почти 125 тыс. грн временно изъяты до принятия судом решения согласно действующему законодательству.


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