На границе в Луганской области задержали контрабандиста с утятами

Сотрудники Луганской таможни ГФС совместно с пограничниками и сотрудниками мобильной группы Главного управления Национальной полиции в Луганской области на расстоянии 10 метров от линии государственной границы Украины по направлению движения с. Россыпное Троицкого района Луганской области (Украина) – с. Лозное (Российская Федерация) остановили «Газель».

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

Водитель авто, 31-летний житель с. Приволье, пытался переместить в РФ вне места расположения таможенного органа и без выполнения таможенных формальностей, то есть незаконно, утят в 103 пластиковых ящиках.

По данному факту в отношении гражданина составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам правонарушения, предусмотренных ч. 1 ст. 482 ТК Украины. Товар и автомобиль общей стоимостью почти 125 тыс. грн временно изъяты до принятия судом решения согласно действующему законодательству.