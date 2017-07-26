Российские террористы запретили продавать в Луганске овощи из Станицы

Боевики террористической организации ЛНР запретили перевозить ящики с овощами в оккупированный Луганск для дальнейшей продажи. Об этом сообщили LIGA.net сегодня местные жители.

"Говорят (террористы, - ред.), что якобы по санитарным нормам. Но многие тут живут за счет продаж огурцов, помидор и фруктов в Луганске. Как дальше быть - непонятно, видимо, боятся конкуренции, потому что идет наплыв овощей из Краснодарского края РФ, но их меньше покупали", - отметил местный житель Алексей.

По его словам, переносить овощи можно только в ручной клади - сумках до 10-15 кг.

"Мост через Северский Донец не выдерживает тачек и такой нагрузки. По нему ходить страшно, чтобы перевозить такой груз", - сказала жительница Станицы Луганской Марина.